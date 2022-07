Oradea - Incendiu la un atelier de reparat camioane

Un incendiu puternic a izbucnit vineri, 8 iulie, pe strada Matei Corvin, la o constructie din curtea unui atelier de intretinere si reparatii autocamioane. Pompierii l-au stins in 15 minute.Apelul prin Sistemul Unic 112 a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor, in jurul orei 14.10, la adresa indicata de apelant fiind mobilizate imediat, echipajele Detasamentului 2 de Pompieri Oradea, cu doua autospeciale de stingere si un container ... citeste toata stirea