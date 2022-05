Oradea, pe harta trotinetelor Bolt - Servicii de micromobilitate

Bolt, cel mai mare operator de trotinete electrice din Europa, lanseaza serviciile de inchiriere de trotinete electrice in Oradea si, astfel, isi consolideaza prezenta in acest oras."Micromobilitatea devine un serviciu solicitat si dorit de oameni, in tot mai multe locuri din tara, iar lansarea noastra de la Oradea nu e intamplatoare. Misiunea Bolt este aceea de a contribui la construirea de orase sustenabile, pentru oameni, nu pentru masini. Ea se aliniaza principiilor europene in materie de ... citeste toata stirea