Oradea - Primele insule ecologice digitalizate

Incepand de luni, 21 octombrie, zece insule ecologice digitalizate vor fi operationale si pot fi utilizate de catre cetateni. Insulele se dau in functiune in zona Rogerius, pe strazile Milcovului si Bd-ul Stefan cel Mare.Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Oradea, insulele sunt in urmatoarele locatii: Cod insula 224 - str. Stefan cel Mare nr. 13; Cod insula 175: str. Stefan cel Mare nr. 45; Cod insula 228: str. Milcovului nr. 23; Cod insula 229: str. Milcovului nr. 43; Cod insula 177: ... citește toată știrea