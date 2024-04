Oradea se pregateste de sarbatoare - Spectacol Andra si fratii Advahov

In fiecare an, la 20 aprilie, Oradea sarbatoreste un eveniment major din istoria sa: intrarea trupelor romane in oras, la 20 aprilie 1919, in frunte cu generalul Traian Mosoiu. Cu aceasta ocazie, Visit Oradea organizeaza, in Piata Unirii, un spectacol sustinut de Andra, fratii Advahov si o serie de invitati speciali."Traditional 2" este un eveniment pentru toti cei care iubesc muzica si traditiile romanesti, un spectacol care se adreseaza inimilor de toate varstele. Andra aduce pe scena un ... citește toată știrea