Oradea va gazdui prima etapa din Circuitul national profesionist de padel!

Dupa ce anul trecut Oradea a devenit un punct important pe harta padelului romanesc, prin organizarea circuitului local "Oradea joaca padel" la Padel Arena, Federatia Romana de Padel a decis ca prima etapa a Circuitului National Profesionist sa aiba loc in municipiul de pe Crisul Repede."In urma intalnirii de la Timisoara cu Madalin Ilinca si Lucian Petrescu, membrii Federatiei de padel, am obtinut organizarea primei etape, care se va desfasura la Padel Arena Oradea in perioada 7-9 februarie. ... citește toată știrea