Oradeanca Diana Verdes, triplu medaliata la Nationalele de Atletism 10 km sosea de la Brasov

Sportiva oradeana Diana Verdes s-a numarat printre atletele remarcate la intrecerile Campionatului National de Atletism 10 km pe sosea, competitie care s-a desfasurat la Brasov, pe 22 septembrie.Oradeanca, pregatita de antrenorul Calin Lazasi, are dubla legitimare, la LPS Bihorul Oradea si CSM Craiova, o obtinut la individual o medalie de aur si una de argint.Astfel, la categoria Under 20, Diana Verdes a fost prima si a intrat in posesia medaliei de aur, devenind campioana nationala, in ... citește toată știrea