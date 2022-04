Oradeanca Giulia Safina Popa a disputat finala turneului International Championships of Romania de la Bucuresti

Tanara sportiva oradeana Giulia Safina Popa a avut un parcurs foarte bun la intrecerile turneului de tenis International Championships of Romania, categoria U14, unde a ajuns pana in finala.Competitia a avut loc la Bucuresti, saptamana tecuta, fiind organizata de AS Tenis Club Bucuresti, sub egida Tennis Europe, categoria 2.Legitimata la CSM Oradea si in varsta de doar 12 ani, Giulia Safina Popa a trecut de cinci tururi, pentru a ajunge in finala, unde a trebuit sa se recunoasca invinsa ... citeste toata stirea