Oradeanca Maia Vodoileu a devenit vicecampioana nationala scolara la lupte

Cea mai titrata sportiva a judetului Bihor la lupte feminin, Maia Vodoileu, a reprezentat cu succes clubul de care apartine, LPS Bihorul, si in Finala Campionatului National Scolar U17, competitie care s-a desfasurat in perioada 21 - 23 martie, la Resita.In urma evolutiilor avute, Maia a ocupat locul al doilea, devenind vicecampioana nationala.Pentru a accede in finala, Maia Vodoileu a invins trei adversare la tus si superioritate numerica."Avand in vedere ca Maia revine dupa o pauza de ... citește toată știrea