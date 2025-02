Oradeanca Sara Sabau a cucerit bronzul la Campionatul National de Atletism in sala U18 de la Bucuresti

Intrecerile Campionatului National de Atletism in sala pentru categoria cadeti - U18, competitie care s-a desfasurat la Bucuresti, in perioada 15-16 februarie, in organizarea Federatiei Romane de Atletism, a adus o medalie pentru tinerii sportivi ai clubului oradean ACS Progress.Astfel, la evenimentul care a reunit atleti promitatori din intreaga tara, Sara Sabau a reusit sa urce pe podium, cucerind medalia de bronz la proba de saritura in lungime.Cu acest prilej, tanara si talentata ... citește toată știrea