La Montpellier, in Franta, s-au desfasurat in perioada 3-5 noiembrie, Campionatele Europene Individuale de Judo Seniori, la care a fost prezent si sportivul oradean Alex George Cret, judoka in varsta de 21 de ani legitimat la CSM Oradea.Alex Cret a concurat in cadrul categoriei 90 kg, unde a avut o evolutie buna, care l-a plasat in final pe locul 7, ceea ce reprezinta cel mai bun rezultat al delegatiei Romaniei la aceste intreceri.Oradeanul a obtinut doua victorii importante in fata ... citeste toata stirea