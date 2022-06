Oradeanul Ioan Dzitac, medalie de bronz la Cupa Europeana de judo juniori

Sportivul oradean Ioan Dzitac, legitimat la CSM LPS Oradea, s-a intors cu medalia de bronz de la Cupa Europeana de judo pentru juniori, competitie care s-a desfasurat in weekend, la Graz (Austria).In varsta de 18 ani si antrenat de Emil Morar si Dan Fasie, sportivul s-a clasat pe locul III, in cadrul categoriei -66 kg.In primul tur, Ioan Dzitac s-a impus in fata sportivului Alhassan Sughayyir din Arabia Saudita, pentru ca in turul II sa treaca si de francezul Maxime Moundanga.In turul al ... citeste toata stirea