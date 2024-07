Oradeanul Madalin Calugar lupta pentru o medalie la un turneu international de box din Polonia

Sportivul oradean Madalin Calugar participa in acest sfarsit de saptamana la turneul international de box "Mielecka gala boksu olipijkiego", competitie care se desfasoara in localitatea Mielec din Polonia.Legitimat la sectia de box din cadrul Clubului Sportiv Crisul Oradea, unde este antrenat de maestrul Viorel Craciunea, Madalin concureaza in Polonia alaturi de alti sportivi care fac parte din delegatia romana, cu sanse reale de a urca pe podium, la categoria 46 kg."Madalin este un sportiv ... citește toată știrea