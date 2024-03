Oradeanul Maxim Tugulea este din nou campion national la judo juniori

Sportivul oradean Maxim Tugulea si-a aparat titlul de campion national la judo juniori U21, dupa ce la intrecerile editiei din acest an a Finalelor Campionatelor Nationale de Judo Juniori (U21), desfasurate in perioada 8-10 martie, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti, a reusit din nou sa se claseze pe primul loc si sa cucereasca medalia de aur.Competitia din acest an a reunit 266 de sportivi de la 68 de cluburi din tara, iar judoka oradean Maxim Esugulea reprezinta clubul LPS-CSS Bihorul. ... citește toată știrea