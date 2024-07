Oradeanul Maxim Tugulea si-a adjudecat medalia de argint la Cupa Europeana de Judo pentru juniori din Slovenia

Sportivul oradean Maxim Tugulea a obtinut un rezultat foarte bun la intrecerile Cupei Europene de judo pentru juniori (U21), competitie care s-a desfasurat in Slovenia, la Slovenj Gradec, in perioada 29-30 iunie.Competitia a reunit 321 de sportivi din 34 de tari, printre care s-au aflat si 18 sportivi romani (11 baieti si 7 fete), componenti ai loturilor olimpice de tineret.Din echipa masculina a facut parte si judoka oradean Maxim Tugulea, care a concurat in limitele categoriei 81 kg. ... citește toată știrea