Oradeanul Mihai Mudura a cucerit bronzul la Campionatul National de box pentru tineret

Pugilistul Mihai Mudura de la Clubul Crisul Oradea si-a adjudecat medalia de bronz la intrecerile Campionatului National de Box pentru tineret, competitie care s-a desfasurat la Bacau, in perioada 11-17 noiembrie.Pregatit de catre antrenorul Viorel Craciunea, Mihai Mudura a avut o evolutie buna in cadrul categoriei +92 kg si a obtinut acest loc III.La startul categoriei de tineret +92 kg s-au adunat 8 sportivi, printre care si Mihai Mudura, cel care, in prima zi a competitiei, l-a invins pe ... citește toată știrea