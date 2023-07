Dintre proiectele propuse de oradeni, 37 au fost selectate pentru a primi bani de la bugetul local, de la debutul programului de bugetare participativa si pana in prezent, in cele trei sesiuni, respectiv 2017, 2018 si 2022.Primaria Oradea anunta ca, din 17 iulie, incepe cea de-a patra sesiune, asa ca oradenii pot sa propuna unul sau mai multe proiecte prin care sa imbunatateasca calitatea vietii in cartierul in care locuiesc. In 2017 debuta prima sesiune a programului de bugetare ... citeste toata stirea