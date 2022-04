Oradenii si-au adjudecat doua medalii de aur la Nationalele de judo pentru juniori de la Focsani

In primele trei zile ale acestei luni, in Sala Sporturilor din Focsani, s-au desfasurat intrecerile Finalei Campionatului National de Judo pentru Juniori, sportivi sub 21 de ani.La aceasta finala, au participat 240 de sportivi de la 56 de cluburi din intreaga tara.Printre acestia s-au aflat si catva tineri judoka de la LPS-CSS Bihorul Oradea, sportivi care au avut o buna evolutie, incununata cu doua titluri de campioni nationali.Robert Boldis (foto stanga), care a concurat la categoria 73 ... citeste toata stirea