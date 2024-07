Orchestra Simfonica Bucuresti la Casa de Cultura a Sindicatelor - Concert cu multe surprize

Sala plina, duminica, la concertul "Vivaldi rocks" al Orchestrei Simfonice Bucuresti. Aflati pentru prima data in Oradea, artistii au fost placut surprinsi de implicarea publicului care a cantat si a aplaudat, minute in sir, in picioare.In ciuda caldurii de afara si a celei din sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor (caldura de care s-au plans de mai multe ori cei de pe scena), artistii au fost la inaltime pe tot parcursul celor doua ore de spectacol.Flautistul Catalin Opritoiu a spus, ... citește toată știrea