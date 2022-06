Parcul industrial I Oradea - Investitie de 125 milioane euro

Pe data de 28 iunie, a fost semnat un contract privind investitia a 125 milioane euro in parcul industrial de pe Calea Borsului. Inceperea productiei este estimata la jumatatea anului 2024.Societatea Andreas Stihl Power Tools, companie subsidiara a holdingului Andreas Stihl AG&Co din Germania, intentioneaza sa construiasca in Oradea, in Parcul Industrial Eurobusiness I, din str. Borsului, o noua locatie de productie de 125.000.000 euro, pe o suprafata de teren de aproximativ 147.000 mp. ... citeste toata stirea