Parohia Ortodoxa Subpiatra - Craciunul, sarbatoare a bucuriei si a generozitatii

Crestinii traiesc Craciunul prin participarea la sfintele slujbe, prin ascultarea Sfintelor Evanghelii si prin cantarea colindelor.Colindele sunt darul de Craciun pentru semenii nostri si ofranda de lauda si de multumire adusa lui Dumnezeu Tatal, Care Il trimite in lume pe Fiul Sau ca sa ne mantuiasca. Frumoasele noastre colinde, pe care le-am primit de la inaintasii nostri ca pe o zestre de mare pret, sunt foarte vechi, dar nu sunt invechite, caci aduc o innoire in fiecare an, purificand ... citește toată știrea