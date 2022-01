Patru jocuri in sase zile pentru poloistii de la CSM Oradea

Poloistii de la CSM Oradea au un program incarcat in aceste zile. Astfel, intr-un interval de sase zile, vor disputa patru partide, in perioada 28 ianuarie - 2 februarie. Toate acasa, la bazinul Crisul.In acest weekend au loc jocurile cu Rapid Bucuresti, pentru ca in primele zile din saptamana viitoare sa se desfasoare dubla cu Triumf Bucuresti.Reamintim ca vineri si sambata, trupa pregatita de antrenorul Dorin Costras disputa restantele cu Rapid, jocuri programate in cadrul primei etape a ... citeste toata stirea