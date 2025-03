Pe cursurile de apa din Bihor - Lucrari de reducere a riscului de inundatii

Pentru reducerea riscului de inundatii in judetul Bihor, Administratia Bazinala de Apa Crisuri (ABA Crisuri) continua sa implementeze masuri esentiale prin lucrari de reprofilare si decolmatare a cursurilor de apa din zonele vulnerabile.In planul tehnic de godpodarire a apelor sunt prevazute, an de an, lucrari care imbunatatesc capacitatea de transport a apei si previn blocajele cauzate de aluviuni. Anul trecut, echipele ABA Crisuri, in colaborare cu autoritatile locale, au desfasurat lucrari ... citește toată știrea