Pe DN19 - Radare in cascada

Aproape 150 de sanctiuni au fost aplicate in doar cateva ore, in judetul Bihor, in cadrul unei actiuni rutiere in oglinda, cu radare in cascada, derulata de politistii bihoreni, in paralel cu cei satmareni.Joi, 12 septembrie, in intervalul orar 07.00 - 20.00, pe sectorul de drum D.N.19, care tranziteaza judetul Bihor, intre localitatile Oradea si Valea lui Mihai, politistii Serviciului Rutier Bihor au actionat in paralel cu politistii Serviciului Rutier Satu Mare, pentru combaterea excesului ... citește toată știrea