Pentru amenajarea traseelor cicloturistice pe diguri - Record de oferte

Licitatia pentru executia lucrarilor de amenajare a digurilor in vederea crearii traseelor cicloturistice a generat un interes deosebit din partea constructorilor, fiind inregistrate nu mai putin de 49 de oferte.Proiectul vizeaza amenajarea de piste de biciclete pe digurile de aparare impotriva inundatiilor, impartite in cinci loturi pe raurile: Ier, Barcau, Crisul Repede, Canal Colector si Crisul Negru."La data limita pentru depunerea ofertelor, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice ... citește toată știrea