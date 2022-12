Pentru bibliotecile publice din Bihor - Mii de carti noi

Biblioteca Judeteana Gheorghe Sincai Bihor a avut initiativa de a asigura achizitia centralizata de carte care sa acopere nevoia de titluri noi pentru toate bibliotecile publice din judet, atat a celor din mediul urban, cat mai cu seama a celor din mediul rural.Demersul institutiei a fost posibil datorita sprijinului financiar al Consiliului Judetean Bihor, incepand din acest an. Prima etapa a acestui proiect a insemnat, in vara acestui an, achizitionarea a peste 1.100 de volume, bugetul ... citeste toata stirea