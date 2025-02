Peste 235.000 de turisti si recorduri doborate anul trecut - Oradea, destinatie turistica cautata

Primaria Oradea, prin Asociatia pentru Promovarea Turismului in Oradea si Regiune (Visit Oradea), a prezentat, in cadul unei conferinte de presa, bilantul activitatii turistice pentru anul 2024, evidentiind rezultatele remarcabile obtinute in promovarea orasului ca destinatie turistica de top in Romania.Directorul general APTOR, Alexandru Chira, cel care a prezentat raportul, a subliniat, la intalnirea cu jurnalistii, principalele realizari ale anului trecut: evenimentul anului - concertul ... citește toată știrea