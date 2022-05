Peste 30 de incendii produse din cauza fumatului, in Bihor, anul acesta - Aproape de o tragedie

Un barbat din Sanmartin s-a aflat la un pas de tragedie, salteaua pe care dormea fiind cuprinsa de flacari dupa ce acesta adormise cu tigara in mana.Incendiul s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri, 6 mai a.c., fiind sesizat in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor, in jurul orei 01.10. "Pentru gestionarea evenimentului, la fata locului s-au deplasat in cel mai scurt timp, echipajele de pompieri ale Garzii de Interventie 1 Mai. La sosirea ... citeste toata stirea