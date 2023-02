Peste 33.300 de apeluri gestionate in dispeceratul ISU Bihor - Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgenta 112

Anul trecut, pompierii dispeceri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bihor (ISU Bihor) au gestionat 33.335 apeluri de urgenta, in medie 91 pe zi/un apel la 16 de minute, din care 13.767 de apeluri s-au concretizat in interventii.In fiecare an, in data de 11 februarie se sarbatoreste Ziua Europeana a Numarului Unic 112, aceasta zi fiind despre dispeceri, primii oameni care vin, 24 de ore din 24, cu tact, rabdare si profesionalism, in sprijinul semenilor aflati in situatii limita, ... citeste toata stirea