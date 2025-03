Peste 5.000 de voluntari, pentru un viitor mai verde - Impreuna "Plantam Speranta"

La Girisu de Cris, sambata, 22 martie, s-a desfasurat un eveniment de amploare dedicat protejarii mediului si infrumusetarii peisajului natural.Sub genericul "O padure de la zero", sambata, in comuna Girisu de Cris, a avut loc o actiune de impadurire, in cadrul proiectului ,,Plantam Speranta" initiat de Ionut Coman.Evenimentul a constat in plantarea a peste 30.000 de puieti forestieri si 5.000 de pomi fructiferi pe o suprafata de sapte hectare.Organizatorii evenimentului au fost: Plantam ... citește toată știrea