Peste 70% din teritoriul national este afectat de fenomene extreme - Seceta usuca Romania

Consumul rational de apa reprezinta o datorie civica, in contextul in care Romania este afectata de seceta. Ministerul Mediului anunta ca in proportie de 70% tara este afectata de seceta, iar asigurarea rezervei strategice de apa potabila devine vitala.Romania este afectata in proportie de peste 70% de diverse faze ale secetei pedologice, a declarat ministrul Mediului, in sedinta de Guvern de miercuri, acesta precizand ca poate fi asigurata rezerva strategica de apa."Eu cred ca este foarte ... citeste toata stirea