Pestera si Cascada Vadu Crisului, in pericol

La trecerea dintre ani, o bucata mare de stanca s-a prabusit in Crisul Repede, in amonte de cascada de la Vadu Critului. Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a transmis un raport operativ privind "Efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase".Ca urmare a raportului operativ transmis in data de 3 ianuarie catre Prefectura Bihor, ISU Bihor, CJ Bihor si ABA Crisuri, cei din Vadu Crisului au sesizat drept cauze ale prabusirii urmatoarele: scurgerea torentilor de pe versanti, precum ... citeste toata stirea