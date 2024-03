Plata impozitelor pe anul 2024 - 1 aprilie - ultima zi cu bonificatie

Municipalitatea oradeana reaminteste ca ultima zi in care se acorda bonificatia de 10% pentru plata integrala, online, a impozitelor pentru anul in curs este 1 aprilie."Poti economisi timp si bani, platindu-ti impozitul in doar cateva secunde, sau poti sa faci un drum pana in centru si sa stai la coada, la ghiseu. Alegerea iti apartine! Mentionam ca bonificatia de 10% se acorda persoanelor fizice pentru plata integrala (pe tot anul 2024) a impozitelor pe cladire, teren si/sau auto datorate ... citește toată știrea