Plata online a impozitului - Primul castigator al campaniei

Municipalitatea oradeana a anuntat primul castigator din acest an al campaniei "Plateste impozitul online si castiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea".Este al saptelea an in care Primaria Oradea, prin Directia Economica, deruleaza campania "Plateste impozitul online si castiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea", cu scopul de a stimula contribuabilii sa-si achite online darile catre stat.La prima extragere computerizata din acest an au fost inscrisi 5.787 contribuabili care ... citeste toata stirea