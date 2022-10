Politistii bihoreni au actionat in paralel cu cei din Arad - Radare in cascada pe DN 79

Politistii bihoreni au actionat in oglinda, joi, timp de sase ore, in paralel cu politistii aradeni, cu radare amplasate in cascada, pe DN79. In total, in Bihor, 191 de participanti la trafic care nu au respectat legislatia rutiera au fost sanctionati.O ampla actiune rutiera in oglinda a fost derulata de politistii bihoreni, in paralel cu cei aradeni, 107 sanctiuni fiind aplicate in judetul Bihor, in doar cateva ore de actiune, cu radare dispuse in cascada. Din totalul sanctiunilor aplicate ... citeste toata stirea