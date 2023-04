Pe parcursul lunii aprilie a.c., politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au actionat in cadrul campaniei preventive "Sarbatori in Siguranta", pentru prevenirea victimizarii cetatenilor in perioada unor sarbatori legale importante, precum si in minivacanta de 1 Mai.Astfel, politistii de prevenire bihoreni au desfasurat 22 de actiuni stradale, in locuri publice aglomerate din Oradea, respectiv in Oraselul Copiilor, ... citeste toata stirea