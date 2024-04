Politistii din Bihor i-au asteptat, din nou, la intrarea in tara, pe soferii care se intorc acasa

Politistii rutieri bihoreni au oprit in trafic, luni, autoturismele care au intrat in tara dinspre PTF Bors, pe Soseaua Borsului, inainte de intrarea in municipiul Oradea si i-au servit pe conducatorii auto si pe pasagerii acestora cu cafea si apa, oferindu-le astfel prilejul de a se revigora, inainte de a-si continua calatoria.La fel ca anii trecuti, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii impreuna cu politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de ... citește toată știrea