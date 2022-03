Politistii ii asteapta pe cei mici la sediul IPJ Bihor din Parcul Traian - Ziua Politiei Romane

Ziua Politiei Romane, sarbatorita in data de 25 martie, va fi marcata in judetul Bihor printr-o serie de evenimente menite sa exprime recunostinta fata de cetatean, cel in slujba caruia se afla in permanenta politistul bihorean.Anul acesta, pe 25 martie, se implinesc 200 de ani de la atestarea documentara a Politiei Romane. A devenit deja o traditie ca, in contextul aniversarii Zilei Politiei Romane, oamenii legii sa fie alaturi de cetateni, pentru a sarbatori. Sarbatoarea va fi marcata joi, ... citeste toata stirea