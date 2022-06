Polo: Capitanul Ramiro Georgescu pune capat carierei de jucator profesionist

Cunoscutul poloist oradean Ramiro Georgescu a decis sa-si incheie in aceasta vara activitatea de jucator profesionist.Ajuns la 39 ani, Ramiro a hotarat sa puna capat unei indelungate activitati in poloul pe apa, fiind ultimul mohican din cadrul echipei CSM Oradea, care a facut parte din generatia ce a castigat cele noua titluri consecutive in poloul romanesc.Nascut si crescut la Oradea, Ramiro si-a inceput activitatea alaturi de CS Crisul, dupa care s-a alaturat celor de la CSM Oradea. Aici, ... citeste toata stirea