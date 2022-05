Polo: CSM Oradea a pierdut primul meci al finalei Superligii Nationale

Poloistii de la CSM Oradea au pierdut la loviturile de departajare primul meci al finalei editiei 2021-2022 a Superligii Nationale.Desfasurat vineri in Capitala, in Bazinul Steaua, jocul cu campioana en-titre, Steaua Bucuresti, s-a incheiat cu scorul de 10-8 in favoarea gazdelor, dupa ce la finele timpului regulamentar de joc scorul a fost 6-6.Formatia antrenata de Dorin Costras si Ciprian Cimpianu a avut o prestatie solida, reusind sa se mentina la conducere pana aproape de finalul ... citeste toata stirea