Polo: CSM Oradea joaca la Bucuresti pentru medaliile de bronz

Poloistii de la CSM Oradea au facut deplasarea la Bucuresti in acest sfarsit de saptamana, pentru a sustine meciul al treilea din finala mica a campionatului Superligii Nationale, cu Rapid.Jocul este programat sambata de la ora 13, iar in cazul unei victorii, bihorenii isi vor adjudeca medaliile de brnoz.Reamintim ca echipa pregatita de antenorii Ciprian Cimpianu si Christian Sandor a castigat primele doua jocuri ale finalei mici, desfasurate la Oradea, astfel conduce in prezent cu scorul