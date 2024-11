Polo: CSM Oradea primeste vizita campioanei Germaniei, Waspo Hannover 1898

Poloistii de la CSM Oradea vor sustine miercuri seara un nou joc din Liga Campionilor Europeni. De aceasta data, bihorenii vor juca acasa, la Bazinul Olimpic "Ioan Alexandrescu", in compania campioanei Germaniei, formatia Waspo Hannover 1898.Meciul, care va conta pentru etapa a 4-a a Grupei A, va debuta de la ora 21 si va fi transmis in direct de Digi Sport 3.La jumatatea grupei, echipa oradeana se situeaza pe locul al doilea, loc calificabil, cu 5 puncte, in timp ce nemtii de la Hannover ... citește toată știrea