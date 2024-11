Polo: CSM Oradea sustine trei jocuri la Bazinul Ioan Alexandrescu in urmatoarele zile

Poloistii de la CSM Oradea vor sustine in urmatoarele zile trei jocuri acasa, la Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu, cu echipe din Romania, iar un joc dintre acestea va conta pentru cupele europene.Mai intai, vineri, de la ora 11, formatia oradeana va primi replica echipei Rapid Bucuresti, intr-un joc ce va conta pentru Superliga Nationala. Apoi, o zi mai tarziu, sambata, de la aceeasi ora, 11, CSM va juca in compania celor de la Sportul Studentesc Bucuresti, tot in cadrul competitiei interne, ... citește toată știrea