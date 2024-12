Polo: CSM si CSU Oradea participa la turneul Cupei Romaniei de la Targu Mures

Cele doua echipe de polo seniori ale municipiului Oradea, CSM si CSU, participa in partea a doua a acestei saptamani la turneul Cupei Romaniei, competitie care este programata de joi pana duminica la Bazinul Muresul din Targu Mures.Atat CSM, cat si CSU au fost repartizate in prima faza in Grupa A a competitiei, acolo unde mai sunt Steaua Bucuresti si Politehnica Cluj Napoca.Din Grupa B fac parte Dinamo Bucuresti, Rapid Bucuresti si Sportul Studentesc.In primele doua zile, joi si vineri, ... citește toată știrea