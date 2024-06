Polo: Doi jucatori de la CSM Oradea se pregatesc cu echipa nationala pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Paris

Doi jucatori de la CSM Oradea se afla in lotul largit al echipei nationale de seniori a Romaniei la polo pe apa, care se pregateste in aceasta perioada in vederea participarii la Jocurile Olimpice de vara de la Paris. Este vorba despre Levente Vancsik si David Belenyesi, care se afla in aceasta saptamana in cantonament la Poiana Brasov, acolo unde se pregateste momentan prima reprezentativa de polo a Romaniei.In continuare, programul selectionatei tarii noastre va cuprinde un alt cantonament, ... citește toată știrea