Asa cum era de asteptat, poloistii de la CSM Oradea s-au impus la scoruri clare in cele trei partide pe care le-au disputat in acest weekend la Bazinul Olimpic "Ioan Alexandrescu".Vineri, oradenii s-au duelat cu ACS Hello Sport Bucuresti, intr-o dubla confruntare care a contat pentru etapa a III-a a campionatului, primul joc, respectiv pentru etapa a X-a, cel de-al doilea.In prima partida, care a avut loc dimineata si in care cei de la Hello Sport au fost considerati gazde, elevii ... citeste toata stirea