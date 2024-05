Poloistii de la CSM Oradea au cucerit medaliile de bronz in Superliga Nationala

Poloistii de la CSM Oradea si-au adjudecat sambata medaliile de bronz in Superliga Nationala, dupa ce au castigat si cel de-al treilea joc al finalei mici cu Rapid Bucuresti.Desfasurat in Capitala, meciul s-a incheiat cu victoria bihorenilor cu scorul de 16-8. Astfel, elevii antrenorilor Ciprian Cimpianu si Christian Sandor au castigat din nou clar, cum au facut-o si in meciul al doilea de la Oradea. De aceasta data, pe sferturi s-a consemnat: 2-2, 4-1, 5-2 si 5-2.Jocul a fost echilibrat ... citește toată știrea