Poloistii de la CSM Oradea au trei jocuri in deplasare

Poloistii de la CSM Oradea vor sustine trei jocuri in deplasare intr-un interval de sase zile.Bihorenii au plecat spre Bucuresti, acolo unde, vineri si luni, vor disputa doua jocuri in Superliga Nationala, cu Dinamo si Rapid, iar din capitala tarii noastre ei se vor deplasa spre Spania, pentru jocul cu CN Athletic Barceloneta, in Liga Campionilor Europeni.Mai intai, trupa oradeana va intalni Dinamo, vineri seara, de la ora 20, in cadrul celei de-a 13-a etape a campionatului Superligii ... citește toată știrea