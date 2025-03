Poloistii de la CSM Oradea disputa in acest weekend, la Bucuresti, jocurile primului turneu al Grupei locurilor 1-4 din Superliga Nationala

Poloistii de la CSM Oradea incep in acest weekend seria jocurilor din cea de-a doua faza a campionatului Superligii Nationale. Dupa ce a incheiat sezonul regular pe locul 2, trupa bihoreana s-a calificat pentru grupa valorica 1-4, care se va desfasura pe durata a trei turnee.Primul turneu al Grupei valorice 1-4 din Superliga Nationala de polo este programata in acest weekend la bazinul Steaua din Bucuresti. Turneul al doilea va fi gazduit de Oradea saptamana viitoare, in perioada 14-16 martie, ... citește toată știrea