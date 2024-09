Poloistii de la CSU Oradea s-au clasat pe locul 3 la turneul universitar din Ungaria

Cu o saptamana ramasa pana la startul noii editii a Superligii Nationale de polo pe apa, formatia CSU Oradea a participat in perioada 13-15 septembrie la un turneu universitar, disputat in Ungaria, la Godollo. CSU a evoluat de vineri pana duminica in compania formatiilor MGM Godollo, Vasas Budapesta si Elte Budapesta.Cu o medie de varsta de 17 ani si jumatate, echipa antrenata de Cosmin Goina, Antonio Alexandrescu si Florin Tic a fost invinsa in primul meci al turneului de formatia gazda, ... citește toată știrea