In dupa-amiaza si seara zilei de duminica, 3 septembrie, intre orele 13.00- 23.45, pompierii militari bihoreni au intervenit in trei localitati, pentru inlaturarea efectelor vantului puternic si ale ploilor torentiale avertizate de codul galben sub incidenta caruia s-a aflat judetul Bihor.Astfel, echipajele de pompieri ale Detasamentelor 1 si 2 Oradea au actionat in municipiu, pe strada Razboieni, pentru inlaturarea unui arbore prabusit peste un ... citeste toata stirea